Федун рассказал, чего ожидает от работы Витории в «Спартаке»
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Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, чего ждёт от работы нового главного тренера московской команды Руя Витории.
«Мы встретились с ним перед подписанием контракта. Руй — опытный специалист, знающий и умеющий выигрывать трофеи. Жду от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, он возьмётся за новое дело со всей страстью и желанием», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее «Спартак» тренировал Доменико Тедеско. Под его руководством красно-белые в минувшем сезоне заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Чемпионом в третий раз подряд стал «Зенит», которым руководит Сергей Семак.
Новость по темеДанни: Витория точно сделает «Спартак» более конкурентоспособным
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