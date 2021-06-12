Федун рассказал, чего ожидает от работы Витории в «Спартаке»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, чего ждёт от работы нового главного тренера московской команды Руя Витории.

«Мы встретились с ним перед подписанием контракта. Руй — опытный специалист, знающий и умеющий выигрывать трофеи. Жду от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, он возьмётся за новое дело со всей страстью и желанием», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее «Спартак» тренировал Доменико Тедеско. Под его руководством красно-белые в минувшем сезоне заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и пробились в квалификацию Лиги чемпионов. Чемпионом в третий раз подряд стал «Зенит», которым руководит Сергей Семак.