Руй Витория высказался о давлении, с которым столкнётся в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о давлении, с которым ему предстоит столкнуться во время работы в московском клубе.



«Прежде всего очень рад, что собралось много журналистов — это показывает большой интерес к клубу. «Спартак» — большой и великий клуб.



Давление — нормальная ситуация для любого штаба. Как тренер я провёл более 50 матчей в Лиге чемпионом, попадал в большие стрессовые ситуации, но самое главное — выходил из них достойно. Было очень много трудностей, когда я только-только приходил в «Бенфику». Мы отставали от первого места на семь очков, но в итоге стали чемпионами. Всё, что сейчас нужно делать — меньше говорить и больше делать. Жду дня, когда смогу поработать с ребятами. Хоть я тренер довольно молодой, но уже опытный», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.