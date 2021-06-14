В «Спартаке» отреагировали на появление телеграм-канала Заремы Салиховой

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов и управляющий директор красно-белых Евгений Мележиков высказали мнение о телеграм-канале Заремы Салиховой, спутнице Леонида Федуна, которая недавно покинула совет директоров красно-белых.
«Давление от такого создаётся, когда читаешь «Телеграм». Когда не читаешь — его нет», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
«В «Спартаке» всегда давление. Зарема имела право заявить, что выходит из совета директоров. В тот момент она сказала, что больше не занимается «Спартаком», и с этого момента — полное право заводить телеграм-канал и высказываться там обо всех темах и о чём она хочет. Почти все владельцы своих каналов пишут, о чём считают нужным. В целом мне хотелось бы сказать, что, когда что-то пишется и нагнетается, это не доставляет комфорта работе, это точно. Если вы говорите конкретно о ней, о «Спартаке» она не пишет ничего плохого, затрагивает хорошие темы. К «Спартаку» там практически ничего не имеет отношения. У неё дерзкий канал, мне многое понравилось.
Единственное, что не понравилось, — некая попытка поставить крест на новом тренере. На самом деле мы все вместе дадим главному тренеру шанс, а каждый из вас оценит результат. Пишите, что хотите, но не надо такого, как мне говорил один журналист: «У меня много компромата, если вы начнёте проваливаться — я его выложу». Вместе с этим призыв: давайте выкладывайте всё, что есть сейчас, желательно аргументированно.
Зарема пишет как частное лицо. С акционерами мы этого не обсуждали. Наша задача — работать и никак не реагировать. То, что она пишет, — её право, пишет она хорошо. Если она окажется права, значит, мы ошиблись», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 14 июня 2021
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