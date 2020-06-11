Роналду в ответ на замечание о кока-коле: я пью то, что хочу, Гиггзи

Бывший полузащитник из Уэльса Райан Гиггз, проведший всю взрослую карьеру в составе «Манчестер Юнайтед» и установивший рекорд по количеству проведённых за клуб матчей, вспомнил об истории с португальским нападающим Криштиану Роналду, который играл за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Слова Райана из подкаста Utd приводит O Jogo.



Гиггз однажды увидел, как Роналду во время завтрака пьёт кока-колу. Райан сделал ему замечание, сказав: «Мы здесь такого не делаем».



Криштиану ответил Райану через несколько дней. Сделав хет-трик в одном из матчей, он подошёл к валлийцу и заявил: «Я пью то, что хочу, Гиггзи».

Роналду сейчас выступает за туринский «Ювентус», в который перешёл летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера нападающего составила € 117 млн. Контракт португальского футболиста с туринским клубом рассчитан до лета 2022 года.