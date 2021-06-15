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Гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки

Гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки
Вячеслав Моренко
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч первого тура группы А Кубка Америки – 2021 между сборными Аргентины и Чили. Встреча завершилась ничьей – 1:1.

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, отправившим мяч в сетку ворот чилийцев после удара со штрафного. На 57-й минуте форвард Чили Эдуардо Варгас оказался расторопнее всех на добивании после отбитого пенальти в исполнении Артуро Видаля голкипером сборной Аргентины. Больше отличиться в этой игре командам не удалось.

Таким образом, Аргентина и Чили разыграли первые очки в группе А. Командам ещё предстоит провести встречи с Парагваем, Боливией и Уругваем.

Кубок Америки. Группа А. 1-й тур
15 июня 2021, вторник. 00:00 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 1
Чили
1:0 Месси – 33'   1:1 Варгас – 57'
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