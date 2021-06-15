Гол Месси со штрафного не помог Аргентине одержать победу над Чили на Кубке Америки
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» состоялся матч первого тура группы А Кубка Америки – 2021 между сборными Аргентины и Чили. Встреча завершилась ничьей – 1:1.
Счёт в матче был открыт на 33-й минуте встречи звёздным аргентинским форвардом Лионелем Месси, отправившим мяч в сетку ворот чилийцев после удара со штрафного. На 57-й минуте форвард Чили Эдуардо Варгас оказался расторопнее всех на добивании после отбитого пенальти в исполнении Артуро Видаля голкипером сборной Аргентины. Больше отличиться в этой игре командам не удалось.
Таким образом, Аргентина и Чили разыграли первые очки в группе А. Командам ещё предстоит провести встречи с Парагваем, Боливией и Уругваем.
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