Нойер: сборная Германии не считает себя аутсайдером в игре с Францией

35-летний вратарь сборной Германии Мануэль Нойер высказался о предстоящей игре первого тура чемпионата Европы – 2020 со сборной Франции.

«Мы знаем, что чем-то обязаны болельщикам после последнего чемпионата мира 2018 года. Мы постараемся не подвести их и нуждаемся в поддержке каждого. Настроение у нас очень хорошее. У нас есть настрой победить Францию.



Мы не считаем себя аутсайдерами. Да, у Франции потрясающая команда, но мы готовы бороться и способны показать хорошую игру. Мы действительно с нетерпением ждём этого матча», — цитирует Нойера Goal.

Напомним, что матч состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене (Германия) на стадионе «Альянц-Арена». Начало игры – 22:00 мск, трансляция – «Первый канал».