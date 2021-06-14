Антонио Рюдигер: сборная Германии должна играть немного грязно в матче с Францией

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Францией.
«Конечно, у соперника есть хорошие нападающие, и мы должны быть готовы обыгрывать их в единоборствах один на один. Мы должны играть немного грязно, не всегда быть хорошими и пытаться демонстрировать хороший футбол. В матче со сборной Франции мы должны показать, на что способны», — приводит слова Рюдигера Daily Mail.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Матч Франция — Германия состоится 15 июня на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 14 июня 2021
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