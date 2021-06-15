Источник: Горецка продлит контракт с «Баварией» до 2026 года

«Бавария» продолжает вести переговоры с полузащитником Леоном Горецкой о продлении контракта. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в клубе уверены, что в скором времени «Бавария» подпишет с 26-летним футболистом новое соглашение, рассчитанное до 2025 или 2026 года.

В прошедшем сезоне 26-летний немец провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, в которых он забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его нынешний контракт с «Баварией» истекает в июне 2022 года. Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года, ранее он играл за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 70 млн.

Ранее главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв сообщил, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Горецка с большой долей вероятности пропустит первый матч национальной команды на чемпионате Европы. Первый матч на турнире немцы проведут с командой Франции 15 июня.



