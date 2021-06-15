«Если бы я знал, кто это, запомнил бы наш разговор». Слуцкий – о встрече с Салиховой

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о встрече с Заремой Салиховой. Ранее девушка рассказала историю о том, как на одном из матчей она побеседовала с тренером. Российский специалист так впечатлил её в разговоре, что она сказала своему мужу, владельцу «Спартака» Леониду Федуну, что именно Слуцкий должен быть главным тренером красно-белых.
«Может быть, такое и произошло. Просто это у меня тоже не отложилось в памяти. Таких разговоров было очень много — я не отказываю никому из тех, кто задает какие-то вопросы. Не могу вспомнить всего, что происходило 12 лет назад.
Поэтому не готов эту историю, которую читал, ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если человек говорит — значит, так оно и есть. Наверное, если бы я знал, кто это, — разговор отложился бы в памяти. А когда ты общаешься с незнакомым, это вряд ли можно запомнить», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».
- 15 июня 2021
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