Салихова: после знакомства со Слуцким сказала Федуну: «Знаю, кто бы подошёл «Спартаку»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась воспоминаниями о знакомстве с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Много-много лет назад на матче «Спартака» в « Лужниках» я не упустила возможности познакомиться с Леонидом Слуцким, в то время он был тренером «Крыльев». Я села рядом с ним и стала расспрашивать о ФК «Москва» и конкретно об Александре Шешукове. Меня очень интересовали вопросы: «Почему команда так жёстко играла, буквально отрывая ноги соперникам? Будут ли в такой же манере теперь играть и «Крылья»? Это тренерская установка, отсутствие техники или что-то ещё?»



Я была поражена, как интересно и доходчиво он ответил, и вдогонку задала ещё тысячу вопросов уже об игре «Спартака». Леонид Викторович комментировал мне, девчонке, все действия на поле, тактику, положительные действия и ошибки игроков, проявив терпение и ни разу не показав своё недовольство. Я оценила, как же повезло его футболистам! Прозвучал финальный свисток, я поблагодарила, извинившись, что отвлекала расспросами, напоследок спросив: «А вы ещё придёте на игры «Спартака»?»



Сразу после этого матча я сказала Федуну: «Кажется, я знаю, кто бы идеально подошёл «Спартаку» как тренер. Харизма, профессионализм, лёгкость в общении, потрясающее чувство юмора и уверенность в своих действиях». Но кто же будет слушать девчонку», — написала Салихова в своём телеграм-канале.