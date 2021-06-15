Россия или Украина: кто выступит лучше на Евро-2020?
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Сборные России и Украины стартовали на чемпионате Европы — 2020. В 1-м туре группового этапа команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (0:3), а подопечные Андрея Шевченко уступили Нидерландам (2:3).
Российской сборной в двух оставшихся турах предстоит сыграть с Финляндией и Данией. В свою очередь, украинская национальная команда встретится с Северной Македонией и Австрией.
«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: кто выступит на Евро-2020 лучше — Россия или Украина?
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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