Как сборная России сыграет во втором матче на Евро?

Сборная России стартовала на чемпионате Европы — 2020. В 1-м туре группового этапа подопечные Станислава Черчесова разгромно проиграли Бельгии (0:3) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.



Сегодня, 16 июня, национальная команда проведёт вторую встречу на Евро-2020. Соперником сборной России станет Финляндия. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.



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В заключительном, 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.