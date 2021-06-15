Николич назвал позиции, на которые «Локомотив» намерен купить легионеров этим летом

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о трансферных планах железнодорожников на летнее межсезонье.

«Надеюсь, игроки отдохнули в отпуске от футбола. Сейчас на сборах начали работу 28 футболистов. В Австрии хорошие условия для полноценной подготовки. Я знаком с Австрией очень хорошо, почти каждое село знаю, потому что на протяжении десяти лет дважды за лето ездил сюда с командами на сборы. У нас будет два контрольных матча: «Жилина» 23 июня и «Олимпия» 26 июня. На втором сборе будет уже шесть матчей, их уже утвердили. О соперниках ещё рано говорить. Главная задача — подготовиться к новому сезону физически и тактически, поработать над старой схемой, приготовить новую схему, новых игроков, в том числе молодых.

Сейчас с нами работает очень много молодых игроков, пока по два представителя Польши и России выступают на Евро-2020 и пропускают первые сборы. Мы им дадим отпуск после долгого сезона. Сейчас у нас есть места для двух иностранных футболистов, очень важно качественно усилить команду. Это будут центральный защитник и опорный полузащитник, так называемый «бокс-ту-бокс». И надо это сделать как можно скорее», — сказал Николич в видео на YouTube-канале «Локомотива».