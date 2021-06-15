В заявке сборной Англии на Евро-2020 произошла замена вратаря

Сборная Англии поменяла вратаря в заявке на чемпионат Европы — 2020, сообщается на сайте национальной команды.



Дин Хендерсон, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Юнайтед», покинул расположение сборной из-за проблем с бедром, которые мешали ему тренироваться. Вместо него в команду был вызван голкипер «Шеффилд Юнайтед» Арон Ремсдейл.



В 1-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Англии одолела Хорватию со счётом 1:0. В дальнейшем англичанам предстоит провести матчи с двумя оставшимися соперниками по группе D — Шотландией и Чехией.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.