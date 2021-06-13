Кажется, Англия переоценила Хорватию. Отсюда странный состав, но всё обошлось

Сборная Англии – один из главных фаворитов всего турнира и чуть ли не сильнейшая команда по именам. Плюс матчи с Хорватией в последние годы не лишены принципиальности – в общем, никаких скидок на «первый матч» и на то, что задача по выходу в плей-офф должна решаться с чехами и шотландцами.

Гарет Саутгейт выбрал неожиданный стартовый состав, и, хотя все решения можно объяснить, не все кажутся логичными. Мингз в паре со Стоунзом – это понятно, пока восстанавливается Магуайр выбор между Мингзом и Уайтом, Саутгейт отдаёт предпочтение первому. Райс и Филлипс в опорной зоне – тоже в принципе логично, если Саутгейт планировал играть во владение. В таком случае сдвоенная опорная зона должна была пресекать контратаки, а атакующая четвёрка могла сосредоточиться на креативе. Это выбор в пользу надёжности, к тому же Филлипс – не чисто оборонительный игрок, это контролирующий опорник, который способен вести игру.

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Фоден справа и Стерлинг слева – ещё одно странное решение, Фоден в конце сезона вытеснил из основы Сити как раз Стерлинга и лучшие матчи провёл на левом краю атаки. Но, видимо, смысл в том, что он может играть на обоих флангах, а Стерлинг – главный в Англии по рывкам – полезнее всего именно в роли инвертированного вингера, который будет резать угол и выскакивать на ворота.

И последний сюрприз: Триппьер на левом фланге защиты. Самое необъяснимое решение тренера, у которого в команде есть Чиллуэлл и Шоу. Возможно – это только предположение – дело в обороне при стандартах. Для обоих, Шоу и Чиллуэлла, это слабое место, а у Триппьера в «Атлетико» в этом аспекте всё лучше. Вообще, он более сбалансированный игрок, ведь и Чиллуэлл в «Челси» играет у Тухеля с тремя центральными защитниками, и Шоу в «МЮ» в своём прекрасном сезоне был жертвовал балансом ради атаки. И тем не менее все эти аргументы перекрываются тем, что Триппьер – правый, а не левый фулбек.

Первый тайм не убедил в правильности этих решений. После мощного старта англичан, которые постоянно высоко владели мячом и не откатывались после потерь, а возвращали его на чужой половине, игра к середине тайма стала равной. Мяч застрял в средней трети поля, а хорваты даже чаще им владели. Позиционные атаки Англии были слишком медленными и игроки не всегда понимали, как им двигаться. Показательный момент случился через полчаса матча, когда Уокер сместился с фланга в центр, протащил мяч (его никто не встречал) и отдал мимо трёх свободных партнёров по команде в аут. Они с Триппьером не поняли друг друга и левый фулбек не стал делать рывок.

Лучший момент тайма создала Англия, но в целом матч шёл без ворот: даже в своём лучшем начале отрезке хозяева не конвертировали владение в моменты, а хорваты вообще владением защищались. С Брозовичем, Ковачичем и Модричем их полузащита невероятно устойчива к прессингу – это не давало продвижения, но гарантировало надёжность.

Гол хорватов мог бы радикально изменить игру (Англия точно стала бы раскрываться), но гол англичан не изменил почти ничего. Златко Далич выбрал стиль, который максимально маскирует уязвимые места команды (индивидуально слабая защита) и эксплуатирует сильные стороны (качественная полузащита) и не стал отказываться от него сразу же после пропущенного гола.

Кстати, о голе. Герой эпизода – Филлипс, который и классно ушёл от подката, и разрезал оборону голевым пасом. Ну и Стерлинг – своевременно открылся, правда, ударил не идеально, но с долей везения упустил момент. Через пару минут Англия создала второй очевидный момент: разогнала редкую быструю атаку, Маунт отлично прострелил на дальнюю штангу (хотя отметим, что вратарь опять сыграл неудачно – потерял позицию) и Кейн замыкал в пустой угол с двух метров, но не попал и столкнулся со штангой. Но хоть травму не получил.

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Только минут через 15 Далич провёл замены и перешёл на 4-2-3-1. С парой опорников Модрич/Ковачич это было рискованным шагом. Ковачич не может закрывать без мяча большое пространство, а Модрич – в принципе не опорник, но тренер ставил на владение и был готов раскрываться во владении.

Не сработало. Даже выход на поле всех атакующих игроков сразу не сделал Хорватию острее. Владение действительно выросло (63% после пропущенного), но без моментов, а Англия получила больше возможностей для контратак. Одну мог завершать вышедший на замену Рэшфорд, который выскочил один на один, но Стерлинг отдал неточный пас.

В итоге оказалось, что осторожное владение мячом без продвижения – такая разновидность обороны – это чуть ли не единственный для хорватов способ играть с топ-соперником. Быстрых контратак не было, серьёзного давления в позиционных атаках не было тоже. За оба тайма у них набралось несколько неплохих подходов, но в целом команда показала ограниченность: у неё очень узкий диапазон удобных сценариев матча.

А Саутгейт, кажется, просто перестраховался и переоценил соперника. Это не стоило Англии результата, так же как небрежность в потенциально голевых контратаках, просто выглядело избыточно. Будет странно снова увидеть Триппьера слева.