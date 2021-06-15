Джикия: в сборной Финляндии больше всех знаю Пукки. Он — классный футболист

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о линии нападения сборной Финляндии, отдельно отметив форварда «Норвич Сити» Теэму Пукки.



«О Пукки знаю больше — классный футболист, забил много голов. Сейчас с Данией он играл агрессивно, настойчиво. Хорошо замыкает в штрафной, умеет играть. Опасный форвард. Это всё, что я знаю о форвардах сборной Финляндии отдельно», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро — 2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).