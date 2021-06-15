Зобнин: если мы выиграем у Финляндии, то часть болельщиков уже забудет про матч с Бельгией

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин поддержал защитника Андрея Семёнова, допустившего ошибку в момент с первым голом бельгийцев (0:3) в стартовом матче группового этапа Евро-2020, а также оценил силу сборной Финляндии.
«Андрей справляется с ситуацией. Нужно выходить на следующий матч и играть хорошо, чтобы болельщики забыли то, что было до. Если команда выиграет у Финляндии, часть болельщиков уже забудет про Бельгию.
На самом деле не надо удивляться победе финнов в матче с Данией. Потому что на этом турнире собраны сильнейшие сборные. По статистике я видел, что Дания сильно превосходила, но Финляндия грамотно сыграла и забрала своё.
Для меня нет ощущения, что завтра нас ждёт дерби. Для меня в сборной каждый матч — как дерби по настрою, по накалу. Нужно просто выходить и забирать своё. Набирать максимальное количество очков и двигаться дальше», — приводит слова Зобнина официальный сайт УЕФА.
Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия в свою очередь одолела Данию (1:0).
- 15 июня 2021
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