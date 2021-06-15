Жирков покинул расположение сборной России и отправился на лечение в Москву

Полузащитник сборной России Юрий Жирков покинул расположение национальной команды по причине повреждения. Футболист отправился на лечение в Москву и больше не сыграет на Евро-2020.
«Защитник сборной России Юрий Жирков в матче с Бельгией получил повреждение одной из мышц бедра. Учитывая степень тяжести повреждения, тренерским штабом принято решение отпустить футболиста из расположения команды. В ближайшее время он приступит к реабилитации в одной из профильных клиник в Москве.
Остальные игроки готовятся к завтрашнему матчу Евро против сборной Финляндии», — сообщила пресс-служба сборной России.
Матч Финляндия — Россия состоится завтра, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия в свою очередь одолела Данию (1:0).
- 15 июня 2021
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