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Педри поддержал Альваро Морату после матча со Швецией

Педри поддержал Альваро Морату после матча со Швецией
Никита Сербаков
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Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Педри прокомментировал ничейный результат матча со Швецией (0:0) в первом туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Газон — это не оправдание, но он был не в лучшем состоянии. Надеюсь, к следующему матчу всё будет в порядке.

Как себя чувствует Мората после промаха в первом тайме? У Альваро всё хорошо, он очень силён психологически. Это отличный игрок, который многое нам даёт. Он спокоен и знает, что голы придут к нему», — приводит слова Педри Marca.

На 38-й минуте форвард Альваро Мората не попал в створ ворот шведов, оставшись в центре штрафной без опеки.

Сыграв вчера, Педри в возрасте 18 лет и 201 дня стал самым молодым игроком сборной Испании, который принял участие в матче чемпионата мира или Европы.

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Напомним, в группе E, помимо испанцев и шведов, выступают национальные команды Польши и Словакии, очная встреча которых закончилась победой словаков со счётом 2:1. Таким образом, на первом месте турнирной таблицы группы Е расположилась Словакия, второе и третье место делят Испания и Швеция, а замыкает квартет Польша.

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