Валуев: мы продолжим радоваться успехам Украины

Российский политический деятель, бывший боксёр Николай Валуев высказался о поддержке сборной Украины со стороны российских болельщиков.



«Не видел, как российские болельщики праздновали голы сборной Украины, но я совсем не удивлён. Мы всегда радуемся за наших братьев-славян. Что в этом такого? Наоборот, здорово же. Вижу лишь абсолютную логичность в данной ситуации.



Что касается злобных комментариев от украинцев, они свои слова порой выдают так, будто выступают от имени народа. Поймите, народ в это время работает! Даже не стоит обращать внимания. Мы же продолжим радоваться успехам Украины. Когда братья Кличко выступали на ринге, всегда радовался их успехам», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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