В Госдуме отреагировали на празднование украинскими болельщиками разгрома сборной России

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался о праздновании украинскими болельщиками разгрома сборной России в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Бельгией (0:3).



«В семье не без урода: в каждом государстве и любом сообществе есть люди, которые мыслят здраво, а есть люди, которые думают пятой точкой. На Украине в тысячу раз меньше тех, кто ненавидит всё, что связано с Россией: в том числе российский футбол, радуются российским неудачам. Вспомните, они радовались не только поражению сборной России, радовались, когда упал наш самолёт в Египте. Эти черти радовались, что гибнут люди той страны, с которой у них сейчас конфликт. Так нельзя. Ещё была ситуация, когда в Сочи упал самолёт с ансамблем Александрова…



Меньшинство населения Украины шовинистически настроено и дополнительно зомбировано украинской пропагандой. Я приветствую Спивака, который сказал, что спорт победит политику. Он сказал совершенно правильную вещь.



Давайте говорить честно: на Украине дела плохи. Кого винить во всех своих проблемах? Москалей. Вот во всех: в проигрышах в футболе, в финансовых проблемах, в нищете. Чего злопыхать-то? Это проявление слабости. Очень плохо, что через футбол пытаются занести этот вирус.



Часть этих товарищей, которые выдавали в фан-зоне во Львове по банке пива — сделали себе рекламу. Президент никому неизвестного карпатского клуба ругается матом, радуется проигрышу и что москалей обыграли в футбол. Это неэтично по отношению к своим коллегам. Он ведь тоже занимается футболом. Такие вещи недопустимы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.