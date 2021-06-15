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УЕФА допустил «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов

УЕФА допустил «Ювентус» к участию в Лиге чемпионов
Диана Валавичюте
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«Ювентус» допущен к участию в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022, сообщает ANSA.

По информации источника, УЕФА направил в туринский клуб письмо, подтверждающее, что «Ювентус» сможет принять участие в турнире. Ранее УЕФА сообщил о приостановлении дисциплинарного дела против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала» в связи с проектом Европейской Суперлиги.

19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги, но уже через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА и политиков своих стран объявили о выходе из соревнования.

7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере € 15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.

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