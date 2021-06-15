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Де Дзерби — о «Шахтёре»: это слишком прекрасно, чтобы быть правдой

Де Дзерби — о «Шахтёре»: это слишком прекрасно, чтобы быть правдой
Диана Валавичюте
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Новый главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился первыми впечатлениями от команды.

«Первые впечатления от «Шахтёра» просто великолепные. Мне кажется, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Уже сейчас у меня установились прекрасные отношения с работниками клуба. Игроки также профессионалы и серьёзно относятся к своим обязанностям. У меня только недавно появилась возможность с ними познакомиться, и был рад тому, что увидел. У нас есть все предпосылки для того, чтобы провести великолепный сезон.

Конечно, я знаю, что в прошлом сезоне «Шахтёр» ничего не выиграл, но для нас это дополнительный стимул, который поможет побеждать в матчах и вернуть трофеи. Диктатор я или демократ? Умный тренер не должен вести себя одинаково во всех ситуациях, а должен уметь действовать в зависимости от ситуации. Но я отношу себя к тренерам-демократам. Тем не менее, последнее слово будет всегда за мной», — приводит слова Де Дзерби Football.ua.

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