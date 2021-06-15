Де Дзерби — о «Шахтёре»: это слишком прекрасно, чтобы быть правдой

Новый главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился первыми впечатлениями от команды.
«Первые впечатления от «Шахтёра» просто великолепные. Мне кажется, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Уже сейчас у меня установились прекрасные отношения с работниками клуба. Игроки также профессионалы и серьёзно относятся к своим обязанностям. У меня только недавно появилась возможность с ними познакомиться, и был рад тому, что увидел. У нас есть все предпосылки для того, чтобы провести великолепный сезон.
Конечно, я знаю, что в прошлом сезоне «Шахтёр» ничего не выиграл, но для нас это дополнительный стимул, который поможет побеждать в матчах и вернуть трофеи. Диктатор я или демократ? Умный тренер не должен вести себя одинаково во всех ситуациях, а должен уметь действовать в зависимости от ситуации. Но я отношу себя к тренерам-демократам. Тем не менее, последнее слово будет всегда за мной», — приводит слова Де Дзерби Football.ua.
- 15 июня 2021
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