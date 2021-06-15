Жена Соболева: хотим увидеть Сашу на поле. Он может забить сумасшедший гол

Елена Соболева, жена футболиста сборной России и московского «Спартака» Александра Соболева, выразила надежду на то, что её супруг сыграет на чемпионате Европы.
«Перед каждой игрой я говорю, что он у меня — самый лучший! Пишу ему об этом в сообщениях. А если серьёзно: он круто играет на втором этаже, почти все верхние единоборства остаются за ним. Он может обыграть соперника в штрафной, забить сумасшедший и невероятный гол. Всегда смотрю и удивляюсь, как так можно распоряжаться и владеть мячом.
Его игра вызывает у меня восхищение и удивление. И поражают его спокойствие и выдержка, когда подходит бить пенальти. Я отворачиваюсь, пульс, наверное, подскакивает до 150, будто я стою на поле. Не могу спокойно смотреть, очень переживаю. Может, и он в душе переживает, но по внешнему виду точно не скажешь.
Очень хотим увидеть Сашу на поле. Если предоставится такая возможность, желаю ему получить удовольствие от игры и быть полезным для команды. Сборной желаю огромной удачи и чуточку везения: оно ещё никому не мешало. Несмотря на досадное поражение от бельгийцев, надеюсь, ребята добьются результата в двух оставшихся матчах и выйдут из группы», — цитирует Елену Sport24.
- 15 июня 2021
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