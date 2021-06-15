«Вы уезжайте, а потом говорите!» Ал. Мостовой высмеял игроков России за слова о Бельгии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал высказывания игроков национальной команды после матча с Бельгией (0:3).
«С точки зрения футбола меня поразили комментарии наших футболистов, особенно молодых, о Бельгии, мол ничего особенного, Лукаку — ничего особенного. Меня это очень рассмешило. Человек где только не играл, где только не забивал, да и в этой игре ещё положил два, ещё как положил. А они говорят ничего особенного, ребята, это как? Вы туда уезжайте, поиграйте и покажите игру как Лукаку, а потом говорите. А то тут играют, ну как играют, это смешно. Сказали бы, что Ромелу мастер и он лишний раз показал себя.
Вышел Азар, сделал пару рывков, а наши ребята как на вокзале стояли смотрели за уходящей электричкой. Это всё при условии, что Эден уже полтора года лечится», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 июня 2021
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