Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0.
На 84-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру. Через 2 минуты португальский нападающий Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти. В компенсированное время встречи Роналду оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Венгрия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции и Германии, которые также проведут матч сегодня.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 15 июня 2021
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