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Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020

Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020
Диана Валавичюте
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В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0.

На 84-й минуте встречи счёт открыл защитник сборной Португалии Рафаэл Геррейру. Через 2 минуты португальский нападающий Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти. В компенсированное время встречи Роналду оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Венгрия (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции и Германии, которые также проведут матч сегодня.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 1-й тур
15 июня 2021, вторник. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 3
Португалия
0:1 Геррейру – 84'   0:2 Роналду – 87' (пен)   0:3 Роналду – 90+2'
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