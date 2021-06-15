SMM-менеджер «Рубина» переходит в «Спартак»

Пресс-служба «Рубина» сообщила о переходе своего SMM-менеджера в московский «Спартак».
В казанском клубе также отметили, что начался поиск кандидата на замену. Претендентов ожидает собеседование с главным тренером Леонидом Слуцким.
В апреле SMM-менеджер «Спартака» Иван Корж сообщил, что покидает клуб. Корж работал в столичном клубе с конца 2019 года.
В июне «Спартак» на официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником «Рубина» Ильёй Агаповым. Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2022 года. Агапов является воспитанником «Рубина». Защитник выступал за молодёжный состав казанского клуба. В феврале прошлого года Агапов перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги и забил один гол.
- 15 июня 2021
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:25
-
20:20
-
20:06
-
19:53
-
19:38
-
19:26
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:54
-
18:36
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:09
-
17:59
-
17:33
-
17:31
-
17:30
-
17:19
-
17:13