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SMM-менеджер «Рубина» переходит в «Спартак»

SMM-менеджер «Рубина» переходит в «Спартак»
Алексей Ласнов
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Пресс-служба «Рубина» сообщила о переходе своего SMM-менеджера в московский «Спартак».

В казанском клубе также отметили, что начался поиск кандидата на замену. Претендентов ожидает собеседование с главным тренером Леонидом Слуцким.

В апреле SMM-менеджер «Спартака» Иван Корж сообщил, что покидает клуб. Корж работал в столичном клубе с конца 2019 года.

В июне «Спартак» на официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником «Рубина» Ильёй Агаповым. Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2022 года. Агапов является воспитанником «Рубина». Защитник выступал за молодёжный состав казанского клуба. В феврале прошлого года Агапов перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги и забил один гол.

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