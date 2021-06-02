«Спартак» объявил о заключении контракта с защитником «Рубина»
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«Спартак» на официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником «Рубина» Ильёй Агаповым. Соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до 31 мая 2022 года.
«Сейчас Агапов находится в расположении молодёжной сборной России, подготовку к сезону он начнёт в «Спартаке-2». Добро пожаловать в «Спартак»!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Агапов является воспитанником «Рубина». Защитник выступал за молодёжный состав казанского клуба. В феврале прошлого года Агапов перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 21 матче Футбольной национальной лиги и забил один гол. Ранее Илья привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провёл 22 игры.
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