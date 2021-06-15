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Гришин: у ЦСКА через пару дней сборы, а тренера нет. Удивительно

Гришин: у ЦСКА через пару дней сборы, а тренера нет. Удивительно
Максим Пахомов
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Тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал уход главного тренера ЦСКА Ивицы Олича.

«Я думал, что Олич пришёл надолго, года на полтора. Очень удивлён этой новостью, вы меня ошарашили. У ЦСКА сборы через пару дней, а тренера нет. Удивительно. Видимо, что-то произошло экстраординарное. Сначала было не очень логичное назначение Олича, теперь – не очень логичный его уход. Не представляю, кто сейчас пойдёт в команду», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Напомним, Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко.

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