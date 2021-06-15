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Перед матчем Франция — Германия на стадион приземлился парашютист

Перед матчем Франция — Германия на стадион приземлился парашютист
Алексей Ласнов
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Перед матчем 1-го тура Евро-2020 между Францией и Германией в Мюнхене мужчина прыгнул на стадион с парашютом. Видео инцидента опубликовал в «Твиттере» журналист Макс Мерилл.

Инцидент произошёл за несколько минут до начала матча. Парашютист спикировал в чашу стадиона, задел провода камеры «паук» и едва не врезался в толпу. Мужчина приземлился на поле, и охранники увели его. На парашюте был лозунг «Гринписа».

К перерыву счёт 1:0 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 20-й минуте встречи защитник сборной Германии Матс Хуммельс забил в свои ворота и открыл счёт в матче. Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.

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