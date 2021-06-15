Перед матчем Франция — Германия на стадион приземлился парашютист
Поделиться
Перед матчем 1-го тура Евро-2020 между Францией и Германией в Мюнхене мужчина прыгнул на стадион с парашютом. Видео инцидента опубликовал в «Твиттере» журналист Макс Мерилл.
Инцидент произошёл за несколько минут до начала матча. Парашютист спикировал в чашу стадиона, задел провода камеры «паук» и едва не врезался в толпу. Мужчина приземлился на поле, и охранники увели его. На парашюте был лозунг «Гринписа».
К перерыву счёт 1:0 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 20-й минуте встречи защитник сборной Германии Матс Хуммельс забил в свои ворота и открыл счёт в матче. Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
23:40
-
23:34
-
23:30
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:46
-
22:44
-
22:37
-
22:34
-
22:28
-
22:21
-
22:12
-
22:11
-
22:02
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:36
-
20:25
-
20:20
-
20:06
-
19:53
-
19:38
-
19:26
-
19:05
-
19:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам