Перед матчем Франция — Германия на стадион приземлился парашютист

Перед матчем 1-го тура Евро-2020 между Францией и Германией в Мюнхене мужчина прыгнул на стадион с парашютом. Видео инцидента опубликовал в «Твиттере» журналист Макс Мерилл.



Инцидент произошёл за несколько минут до начала матча. Парашютист спикировал в чашу стадиона, задел провода камеры «паук» и едва не врезался в толпу. Мужчина приземлился на поле, и охранники увели его. На парашюте был лозунг «Гринписа».

К перерыву счёт 1:0 в пользу французской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На 20-й минуте встречи защитник сборной Германии Матс Хуммельс забил в свои ворота и открыл счёт в матче. Напомним, в группе F, помимо французов и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Португалии.