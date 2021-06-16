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Джовани дос Сантос покинул мексиканскую «Америку»

Джовани дос Сантос покинул мексиканскую «Америку»
Кирилл Горбачинский
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Мексиканский клуб «Америка» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил об уходе нападающего Джовани дос Сантоса. 32-летний форвард 1 июля станет свободным агентом.

«Спасибо за то, что носил эти цвета. Желаем удачи в следующем испытании. Ты навсегда останешься американистом», — говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне мексиканской лиги Джовани дос Сантос провёл за «Америку» 18 матчей (10 в основе) и забил два гола.

Дос Сантос выступал за «Америку» с 2019 года. Ранее он играл за американский «Лос-Анджелес Гэлакси», испанские «Вильярреал», «Мальорку», «Расинг» и «Барселону», турецкий «Галатасарай», а также английские «Ипсвич» и «Тоттенхэм». В сборную Мексики дос Сантос вызывается с 2007 года.

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