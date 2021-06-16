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Киммих — о матче с Францией: мы не были худшей командой на поле. Ничью мы точно заслужили

Киммих — о матче с Францией: мы не были худшей командой на поле. Ничью мы точно заслужили
Никита Сербаков
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Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от сборной Франции (0:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Мы не были сегодня худшей командой. Мы доминировали в игре, но пропустили глупый гол, который помог сопернику выйти вперёд. Думаю, ничью мы точно заслужили.

У нас есть уровень, чтобы не отставать от лучших команд. Франция – серьёзный соперник и главный фаворит на этом турнире, но в следующем матче нам нужно показать, что мы тоже в числе претендентов», – приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Календарь матчей чемпионата Европы - 2020

Напомним, что сборная Франции набрала 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы F. Германия (0) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Португалии (3) и Венгрии (0).

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