Полузащитник сборной Финляндии: не можем забыть эпизод, произошедший с Эриксеном

Полузащитник сборной Финляндии Расмус Шюллер в преддверии матча 2-го тура группового этапа с Россией вспомнил эпизод, произошедший с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.
«Мы до сих пор не можем забыть, что произошло в субботу, но в среду у нас новая игра. Она уже не за горами. Мы приехали сюда, чтобы сражаться за Финляндию. Это первый крупный турнир для нашей страны, и мы хотим выйти из группы. Хотя мы всё ещё не можем отойти от субботних событий, пришло время подумать о России», — приводит слова Шюллера официальный сайт УЕФА.
В субботу, 12 июня, Финляндия в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 встречалась с Данией (1:0). На 43-й минуте встречи полузащитник датчан Кристиан Эриксен, находясь на поле, потерял сознание. Встреча прервалась на полтора часа, Эриксена удалось спасти благодаря незамедлительной реакции медицинского штаба сборной Дании.
- 16 июня 2021
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