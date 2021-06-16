Яри Литманен: ничья будет хорошим результатом для Финляндии, но Россия должна побеждать

Бывший игрок сборной Финляндии Яри Литманен поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 с национальной командой России.



«Это будет сложная игра, в которой будет много борьбы. Финляндия начала турнир хорошо, обыграв Данию, а Россия проиграла. Так что ничья будет хорошим результатом для финнов, но, на самом деле, русские должны побеждать», — цитирует Литманена Sport24.



Напомним, что в 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).



В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.

У России еще хорошие шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Но команде нужна поддержка! Впереди матч с Финляндией. Приходите болеть за нашу сборную в «Дом болельщика» от «Чемпионата», который расположился в Hard Rock Café в Москве. Бронь столов: +7(499) 241-43-42.