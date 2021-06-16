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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча сборных России и Финляндии

Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча сборных России и Финляндии
Арина Лаврова
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче второго тура чемпионата Европы – 2020 между сборными России и Финляндии.

«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы.

Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас всё сложится хорошо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч Финляндия — Россия состоится в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. В 1-м туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия, в свою очередь, одолела Данию (1:0).

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