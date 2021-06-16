Президент РФС рассказал о ходе уголовного дела в отношении договорных матчей «Чайки»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о ходе расследования договорных матчей с участием песчанокопской «Чайки».



«Следствие в отношении «Чайки» идёт, материалы переданы в суд. Уже по решению суда РФС примет решение по поводу этого клуба. Надо смотреть на регламент, мне сложно ответить пока на вопрос будет ли «Чайка» снята в случае подтверждения факта договорного матча. Скорее всего, это даст основание для пересчёта очков и это скажется на турнирном статусе команды.



Если договорной матч был сыгран и есть доказательства – стороны должны быть наказаны. Это важно. Возбуждено уголовное дело, расследование ведётся. Они собирают команду? Клуб, наверно, уверен, что не было ничего незаконного. Поэтому и ведут себя так. Мне сложно давать комментарии за клуб», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



«Чайка» уже неоднократно обвинялась в организации договорных матчей. Российский футбольный союз (РФС) пожизненно отстранил трёх арбитров за организацию договорного матча Профессиональной футбольной лиги «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года. Также за организацию договорного матча в 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 «Чайка» — «Армавир» был пожизненно отстранён арбитр Максим Матюнин.

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