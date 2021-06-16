Президент РФС рассказал о ходе уголовного дела в отношении договорных матчей «Чайки»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о ходе расследования договорных матчей с участием песчанокопской «Чайки».
«Следствие в отношении «Чайки» идёт, материалы переданы в суд. Уже по решению суда РФС примет решение по поводу этого клуба. Надо смотреть на регламент, мне сложно ответить пока на вопрос будет ли «Чайка» снята в случае подтверждения факта договорного матча. Скорее всего, это даст основание для пересчёта очков и это скажется на турнирном статусе команды.
Если договорной матч был сыгран и есть доказательства – стороны должны быть наказаны. Это важно. Возбуждено уголовное дело, расследование ведётся. Они собирают команду? Клуб, наверно, уверен, что не было ничего незаконного. Поэтому и ведут себя так. Мне сложно давать комментарии за клуб», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Чайка» уже неоднократно обвинялась в организации договорных матчей. Российский футбольный союз (РФС) пожизненно отстранил трёх арбитров за организацию договорного матча Профессиональной футбольной лиги «Чайка» — «Дружба», который состоялся 3 августа 2018 года. Также за организацию договорного матча в 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 «Чайка» — «Армавир» был пожизненно отстранён арбитр Максим Матюнин.
- 16 июня 2021
-
13:27
-
13:23
-
13:16
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
13:00
-
12:58
-
12:55
-
12:47
-
12:41
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:09
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:57
-
11:51
-
11:41
-
11:40
-
11:40
-
11:32
-
11:30
-
11:25
-
11:13
-
11:05
-
10:57
-
10:52
-
10:52
-
10:43