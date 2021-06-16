Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роберто Карлос: у России хорошие шансы на выход из группы на Евро-2020

Роберто Карлос: у России хорошие шансы на выход из группы на Евро-2020
Никита Сербаков
Комментарии

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы — 2020.

«Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро-2020. Играть с Бельгией изначально очень тяжело, особенно в стартовом матче. Но первый тайм получился неплохим.

Каких-то глобальных проблем я не увидел. У вас много новых и молодых игроков, но я бы выделил Дзюбу и Жиркова. В целом, состав довольно сильный.

На мой взгляд, у России хорошие шансы на выход из группы и на победу сегодня, учитывая, что с Финляндией вы играете дома, в Санкт-Петербурге. Правда, нужно быть очень осторожными: у финнов тоже крепкая и опасная команда», — приводит слова Роберто Карлоса Sport24.

Расписание матчей сборной России на Евро-2020

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Что нужно сборной России для выхода в плей-офф? Турнирные расклады в группе на Евро Что нужно сборной России для выхода в плей-офф? Турнирные расклады в группе на Евро
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021