Роберто Карлос: у России хорошие шансы на выход из группы на Евро-2020

Легендарный защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил шансы сборной России на выход из группы на чемпионате Европы — 2020.



«Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро-2020. Играть с Бельгией изначально очень тяжело, особенно в стартовом матче. Но первый тайм получился неплохим.



Каких-то глобальных проблем я не увидел. У вас много новых и молодых игроков, но я бы выделил Дзюбу и Жиркова. В целом, состав довольно сильный.



На мой взгляд, у России хорошие шансы на выход из группы и на победу сегодня, учитывая, что с Финляндией вы играете дома, в Санкт-Петербурге. Правда, нужно быть очень осторожными: у финнов тоже крепкая и опасная команда», — приводит слова Роберто Карлоса Sport24.

Сегодня, 16 июня, состоится второй матч россиян на чемпионате Европы — 2020. На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Россия сыграет с Финляндией. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.