Число возможных соперников «Спартака» по квалификации ЛЧ сократилось до четырёх

Число возможных соперников «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов сократилось до четырёх. Среди них остались «Бенфика» (Португалия) и «Монако» (Франция), а также победитель пары «Селтик» (Шотландия) — «Мидтьюлланн» (Дания).
Соперник «Спартака» определится в ходе жеребьёвки 19 июля. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 3 или 4 августа, ответная встреча пройдёт 10 августа.
Напомним, «Спартак» пробился в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).
Ранее стало известно, что «Сочи» во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с клубом «Кешля» из Азербайджана.
- 16 июня 2021
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