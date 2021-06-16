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Экс-футболист московского «Динамо» Филипп прокомментировал переход в немецкий «Вольфсбург»

Экс-футболист московского «Динамо» Филипп прокомментировал переход в немецкий «Вольфсбург»
Григорий Петерсон
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Экс-полузащитник московского «Динамо» Максимилиан Филипп прокомментировал свой полноценный переход в «Вольфсбург».

«Я очень рад, что теперь окончательно стал игроком «Вольфсбурга» и могу продолжать помогать команде в движении вперёд. Конечно, ожидания от нового сезона огромные из-за наших игр в Лиге чемпионов и из-за того, что я снова хочу выйти на поле домашней арены», — приводит слова Филиппа пресс-служба «Вольфсбурга».

Напомним, в 2019 году немецкий футболист перебрался из «Боруссии Дортмунд» в московское «Динамо». В первом сезоне за бело-голубых игрок провёл 20 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 1 голевую передачу. В сезоне-2020/2021 27-летний немец выступал за «Вольфсбург» на правах аренды. На счету игрока 7 голов и 2 результативных передачи в 34 матчах за «волков».

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