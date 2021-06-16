В Госдуме отреагировали на минимальную победу сборной России над Финляндией на Евро-2020

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1). Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук.

«Мало кто сомневался в победе сборной России над Финляндией. Хотя финны феерично переиграли Данию в первом туре, да и сегодня могли накидать нам пару мячей. Игра была сумбурной, пока не всё ладится у российских футболистов. Да, не реализовали много моментов, были ошибки… Но самое главное, было желание победить. Наконец прервали серию неудачных матчей на чемпионатах Европы. Будем бороться дальше», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.