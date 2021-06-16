В Госдуме отреагировали на минимальную победу сборной России над Финляндией на Евро-2020
Поделиться
Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы Финляндия — Россия (0:1). Единственный гол забил полузащитник Алексей Миранчук.
«Мало кто сомневался в победе сборной России над Финляндией. Хотя финны феерично переиграли Данию в первом туре, да и сегодня могли накидать нам пару мячей. Игра была сумбурной, пока не всё ладится у российских футболистов. Да, не реализовали много моментов, были ошибки… Но самое главное, было желание победить. Наконец прервали серию неудачных матчей на чемпионатах Европы. Будем бороться дальше», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 16 июня 2021
-
19:33
-
19:30
-
19:27
-
19:25
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:49
-
18:49
-
18:46
-
18:42
-
18:41
-
18:41
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:27
-
18:23
-
18:22
-
18:18
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам