Тренер сборной Финляндии: своих ребят упрекнуть мне не в чем, я ими горжусь

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение в матче с российской командой (0:1).

«Как вы можете догадаться, мы разочарованы. Моя команда выходила на поле с целью победить. И на самом деле мы довольно близко к этому подошли. У нас было гораздо больше возможностей забить, чем в игре с Данией. В общем и целом я доволен игрой команды и нашей защитной линии. Ошибки были, но они бывают в любой игре. Ребят упрекнуть мне не в чем, я ими горжусь, они выложились по полной программе», — передаёт слова Канервы корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.