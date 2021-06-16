Тренер сборной Финляндии: своих ребят упрекнуть мне не в чем, я ими горжусь
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал поражение в матче с российской командой (0:1).
«Как вы можете догадаться, мы разочарованы. Моя команда выходила на поле с целью победить. И на самом деле мы довольно близко к этому подошли. У нас было гораздо больше возможностей забить, чем в игре с Данией. В общем и целом я доволен игрой команды и нашей защитной линии. Ошибки были, но они бывают в любой игре. Ребят упрекнуть мне не в чем, я ими горжусь, они выложились по полной программе», — передаёт слова Канервы корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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