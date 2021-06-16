«То, что сделал Дзюба — не совсем правильно». Канерва — об эпизоде с Тойвио

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал столкновение Артёма Дзюбы с Йооной Тойвио в матче с российской командой (0:1).

«Когда я был игроком, такого рода борьба считалась нормальной, но сейчас правила изменились. Мне кажется, то, что сделал Дзюба — не совсем правильно», — передаёт слова Канервы корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.



Единственный гол забил полузащитник сборной России Алексей Миранчук. В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.