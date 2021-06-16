Черчесов: почему Сафонов, а не Шунин? Матвей у нас в команде, я же его не с улицы взял
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в матче со сборной Финляндии (1:0) ворота национальной команды защищал Матвей Сафонов.
«Почему играл Сафонов, а не Шунин? Сафонов у нас в команде, я же его не с улицы взял. Принято решение, что в этой игре будет он. Впереди следующие матчи, будем принимать оперативные решения.
Наш план на игру легко читался: получать мячи через инсайдные зоны и через проходы по флангам, так как середина у финнов была насыщена. Безусловно, есть некоторые нюансы, над которыми ещё предстоит работать. Мы довольны тем, что победили — неважно, что с минимальным счётом. Это означает, что мы по-прежнему в игре», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
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