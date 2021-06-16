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Караваев: не хочется говорить о сравнениях с 2008 годом. Нужно набирать ещё три очка

Караваев: не хочется говорить о сравнениях с 2008 годом. Нужно набирать ещё три очка
Евгений Слюсаренко
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Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча со сборной Финляндии (1:0).

«Всегда тяжеловато выходить на замену. Но все должны быть готовы выйти на поле. Мы готовились к Финляндии, знали сильные и слабые стороны соперника. Они сыграли примерно так, как мы ожидали.

Проецировать на матч с Данией ничего не будем. Финляндия – хороший соперник, приятно было победить. Мы взяли три очка, выполнили задачу. Готовимся к следующей игре.

Не хочется говорить о сравнениях с 2008-м. Готовимся, идем от игры к игре. Будем готовиться к датчанам. Нужно набирать ещё три очка, выходить в плей-офф», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.

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