Караваев: не хочется говорить о сравнениях с 2008 годом. Нужно набирать ещё три очка

Защитник сборной России Вячеслав Караваев прокомментировал результат матча со сборной Финляндии (1:0).
«Всегда тяжеловато выходить на замену. Но все должны быть готовы выйти на поле. Мы готовились к Финляндии, знали сильные и слабые стороны соперника. Они сыграли примерно так, как мы ожидали.
Проецировать на матч с Данией ничего не будем. Финляндия – хороший соперник, приятно было победить. Мы взяли три очка, выполнили задачу. Готовимся к следующей игре.
Не хочется говорить о сравнениях с 2008-м. Готовимся, идем от игры к игре. Будем готовиться к датчанам. Нужно набирать ещё три очка, выходить в плей-офф», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
Во 2-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Россия переиграла сборную Финляндии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и завершился со счётом 1:0.
- 16 июня 2021
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