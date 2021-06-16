Нападающий и капитан сборной Турции Бурак Йылмаз спровоцировал потасовку в концовке матча Турция — Уэльс (0:2).
На последней минуте основного времени матча Йылмаз подошёл к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провёл ему по лицу рукой. В ответ Бурака толкнули на газон, турок упал. Завязалась потасовка, по итогам которой четырём футболистам, среди которых сам Йылмаз, были показаны жёлтые карточки.
В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Турции встречалась с национальной командой Уэльса. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась победой валлийской команды со счётом 2:0.
Сборная Уэльса набрала 4 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А. Турция (0) — на последнем, 4-м месте.
- 16 июня 2021
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