Нападающий и капитан сборной Турции Бурак Йылмаз спровоцировал потасовку в концовке матча Турция — Уэльс (0:2).

На последней минуте основного времени матча Йылмаз подошёл к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провёл ему по лицу рукой. В ответ Бурака толкнули на газон, турок упал. Завязалась потасовка, по итогам которой четырём футболистам, среди которых сам Йылмаз, были показаны жёлтые карточки.

В матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Турции встречалась с национальной командой Уэльса. Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась победой валлийской команды со счётом 2:0.

Сборная Уэльса набрала 4 очка и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А. Турция (0) — на последнем, 4-м месте.