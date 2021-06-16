Алаба — о дисквалификации Арнаутовича: ему пришлось выслушать от соперников вещи пожёстче

Капитан сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал дисквалификацию австрийского нападающего Марко Арнаутовича.
«Марко пришлось выслушивать от соперников вещи пожёстче, и он отреагировал эмоционально. Он знает, что совершил ошибку», — приводит слова Алабы Die Presse.
Напомним, Арнаутович дисквалифицирован на один матч. Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 с Северной Македонией (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».
Футболиста обвинили в оскорблении двух соперников — Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Арнаутович является сербом по происхождению. Сербия не признаёт независимость своей бывшей провинции Косово, и между ней и Северной Македонией существует историческая напряжённость.
- 16 июня 2021
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