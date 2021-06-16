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Алаба — о дисквалификации Арнаутовича: ему пришлось выслушать от соперников вещи пожёстче

Алаба — о дисквалификации Арнаутовича: ему пришлось выслушать от соперников вещи пожёстче
Диана Валавичюте
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Капитан сборной Австрии Давид Алаба прокомментировал дисквалификацию австрийского нападающего Марко Арнаутовича.

«Марко пришлось выслушивать от соперников вещи пожёстче, и он отреагировал эмоционально. Он знает, что совершил ошибку», — приводит слова Алабы Die Presse.

Напомним, Арнаутович дисквалифицирован на один матч. Его действия в матче 1-го тура Евро-2020 с Северной Македонией (3:1) были квалифицированы как «нанесение оскорбления другому игроку».

Футболиста обвинили в оскорблении двух соперников — Эгзона Бейтулая и Эзгяна Алиоски, которые имеют албанские корни. Арнаутович является сербом по происхождению. Сербия не признаёт независимость своей бывшей провинции Косово, и между ней и Северной Македонией существует историческая напряжённость.

Календарь Евро-2020
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