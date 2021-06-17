Берарди: в сборной Италии подобралась фантастическая группа игроков

26-летний нападающий сборной Италии Доменико Берарди прокомментировал победу над сборной Швейцарии (3:0) в матче второго тура чемпионата Европы – 2020.

«У нас так много вариантов в атаке. Мы должны стараться выкладываться на 100% в каждой игре. Впереди ещё одно важное испытание – встреча с Уэльсом, и мы будем стремиться выиграть и этот матч.

Мы с Мануэлем Локателли очень хорошо знаем друг друга. Он сыграл очень умно, отдав мне пас и побежав к воротам. Я рад за него, он провёл отличную игру. У нас подобралась фантастическая группа игроков. Мы боролись до конца и заработали три важных очка», — цитирует Берарди официальный сайт УЕФА.

Таким образом, сборная Италии набрала 6 очков, поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы А и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020. Швейцария (1) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе А являются сборные Уэльса (4) и Турции (0).