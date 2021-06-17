Куман: сделка по переходу Депая в «Барселону» почти завершена

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман анонсировал переход 27-летнего нидерландского нападающего «Лиона» Мемфиса Депая.
«Депай ещё не перешёл в «Барселону», но сделка близка к завершению. Я хотел подписать его ещё в январе, но если это произойдет сейчас, это здорово. Мы знаем, что можем сделать вместе», — цитирует Кумана Football Italia со ссылкой на Voetbal International.
Ранее сообщалось, что о трансфере футболиста будет объявлено на этой неделе. Презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы. Ожидается, что контракт форварда с «Барселоной» будет рассчитан на три года.
В мае сообщалось, что Депай близок к подписанию контракта на € 5 млн в год с «Барселоной». Мемфис защищает цвета «Лиона» с 2017 года. Контракт нидерландского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач.
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