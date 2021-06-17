Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиану Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор

Кристиану Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор
Сергей Сорокин
Комментарии

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор, сообщает пресс-служба Датского футбольного союза. Футболист дал своё согласие на проведение операции после консультации со специалистами.

Кардиовертер-дефибриллятор — это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции (а при необходимости кардиоверсии/дефибрилляции) и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.

Встреча была возобновлена спустя два часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.

Новость по теме
«Я не сдамся». Первые слова Эриксена из больницы после инцидента в матче с Финляндией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021