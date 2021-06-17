Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор, сообщает пресс-служба Датского футбольного союза. Футболист дал своё согласие на проведение операции после консультации со специалистами.

Кардиовертер-дефибриллятор — это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции (а при необходимости кардиоверсии/дефибрилляции) и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.



Встреча была возобновлена спустя два часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.