Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену будет установлен кардиовертер-дефибриллятор, сообщает пресс-служба Датского футбольного союза. Футболист дал своё согласие на проведение операции после консультации со специалистами.
Кардиовертер-дефибриллятор — это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции (а при необходимости кардиоверсии/дефибрилляции) и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.
Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось.
Встреча была возобновлена спустя два часа и завершилась победой финнов со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Йоэль Похьянпало на 60-й минуте, а полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг не смог реализовать пенальти на 74-й минуте игры.
- 17 июня 2021
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