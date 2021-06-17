Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил продемонстрировать аккредитацию

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в курьёзную ситуацию перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией (3:0).
Охранник не узнал футболиста и попросил продемонстрировать аккредитацию.
В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0. Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Венгрия (0) — на последнем, четвёртом месте.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 17 июня 2021
-
13:52
-
13:49
-
13:37
-
13:18
-
13:07
-
13:00
-
12:42
-
12:35
-
12:19
-
12:09
-
11:59
-
11:34
-
11:28
-
11:18
-
11:14
-
10:51
-
10:41
-
10:24
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:39
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:40
-
07:12
-
06:18
-
05:58
-
05:19
-
04:49
-
04:41
-
04:31
-
04:15