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Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил продемонстрировать аккредитацию

Охранник не узнал Криштиану Роналду и попросил продемонстрировать аккредитацию
Сергей Сорокин
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду попал в курьёзную ситуацию перед матчем 1-го тура группового этапа Евро-2020 с Венгрией (3:0).

Охранник не узнал футболиста и попросил продемонстрировать аккредитацию.

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Венгрии встречалась с национальной командой Португалии. Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой португальской команды со счётом 3:0. Сборная Португалии набрала 3 очка и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Венгрия (0) — на последнем, четвёртом месте.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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